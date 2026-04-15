Главная Лыжи Новости

Сергей Волков объяснил, почему не попал в основу сборной России в новом сезоне

Сергей Волков объяснил, почему не попал в основу сборной России в новом сезоне
Лыжник Сергей Волков высказался о своём непопадании в основной состав национальной команды на сезон-2026/2027. Спортсмен принял решение уйти на самоподготовку. До этого он работал вместе с тренером Егором Сориным.

«Сегодня опубликован проект состава сборной команды России, в котором вы не найдёте мою фамилию. Чуть больше месяца назад я принял непростое решение отказаться от централизованной подготовки на следующий сезон. Причина? Стартует новый олимпийский цикл, в начале которого я хочу получить больше свободы в тренировочном процессе, чем могу позволить себе, являясь частью одной из тренировочных групп. Постолимпийский сезон — время риска, время экспериментов. Концовка этого сезона действительно вышла неудачной, но по объективным причинам. Оценивая его целиком, я вижу, что достиг многих задач, поставленных перед собой прошлой весной. Когда вы будете читать этот текст, у вас наверняка появятся вопросы, где и с кем я буду готовиться. Но обо всём по порядку. Для начала обозначим цель на ближайшие четыре года — Олимпийские игры в Франции — и начнём движение.

Помню, как в 2021 году пришёл тренироваться к Егору Владимировичу сырым юниором, который вообще не верил и не понимал, что можно на интервальной тренировке сдавать лактат ниже четырёх ммоль. За эти пять сезонов поменялось многое: я, который, заматерев, стал предлагать многое в тренировочном процессе, и группа Сорина, которая из молодёжной сборной превратилась в сильнейшую команду российских лыжных гонок. Да, иногда штормило, но это был поистине невероятный опыт — следить за формированием тренера и окружающего коллектива, который я беру с собой в дальнейшую карьеру. В спорте, как и в жизни, дети, становясь взрослыми и самостоятельными, уходят в свободное плавание. Всем спасибо за работу!» — написал Волков в своём телеграм-канале.

