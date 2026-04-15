Министр спорта РТ высказался о пропуске Даниилом Садреевым ОИ из-за отсутствия визы

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о пропуске Олимпийских игр – 2026 в Италии российским прыгуном Данилом Садреевым. Спортсмен прошёл квалификацию на Игры, но не смог принять участия в соревнованиях из-за отсутствия визы.

«У нас на зимней Олимпиаде многие просто не успели по техническим причинам выступать. Прыгун с трамплинов Даниил Садреев прошёл квалификацию, но ему не дали вовремя визу.

Не знаем, как бы он там выступил, однако сам факт – пропустил Игры по такой причине. Поэтому в Милан поехали только 13 человек от нашей страны, могло быть намного больше. Не всё зависит от нас», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.