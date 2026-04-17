Юрий Бородавко: конфронтации между Вяльбе и Губерниевым не будет

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил уверенность в том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев смогут эффективно сотрудничать ради достижения общих целей.

«Дмитрий Губерниев — очень медийная личность, и его мнение достаточно весомо. Он действительно может принести большую пользу всей Ассоциации лыжных видов спорта. И я вообще не вижу каких-то проблем в том, что он сработается с Еленой Валерьевной Вяльбе. Это два здравомыслящих человека, которые идут к одной цели — принести пользу в том деле, каким они занимаются. Это можно только приветствовать. И я не вижу каких-либо проблем, а в случае возникновения они могут решиться просто на раз. Я думаю, что конфронтации между ними не будет», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

