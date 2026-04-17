Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Йоханнес Клебо, Ютта Лердам, Эберечи Эзе вошли в список Forbes «30 до 30»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо (29 лет) попал в престижный рейтинг «30 до 30 лет (Европа)» журнала Forbes — в категории «Спорт и игры». Ежегодно этот список выделяет 30 персон, которые считаются особенно влиятельными в своей сфере.

Кроме Клебо в этот список попали такие спортсмены, как:

  • Элли Килданн — регбистка, сборная Англии;
  • Эберечи Эзе — футболист, клуб «Арсенал»;
  • Марта Алькантара — яхтсменка;
  • Виолетт Доранж — яхтсменка;
  • Джек Дрейпер — профессиональный теннисист;
  • Антуан Дюпон — игрок в регби, сборная Франции;
  • Доминик Малонга — баскетболистка, команда «Сиэтл Сторм»;
  • Ютта Лердам — конькобежка;
  • Алиша Леманн — футболистка, клуб «Лестер Сити» (жен.);
  • Йенс Офтебру — лыжник;
  • Франьо фон Алльмен — лыжник, сборная Швейцарии.

Йоханнес Клебо завершил историческую сезонную кампанию: он завоевал шесть золотых медалей в шести дисциплинах на Олимпийских играх — 2026, а также получил «Большой хрустальный глобус» и «Малые хрустальные глобусы» в категориях «спринт» и «дистанционные гонки».

На Олимпиаде‑2026 в Италии Клебо завоевал девятую золотую медаль в карьере — и стал абсолютным рекордсменом зимних Олимпиад по этому показателю. Он обошёл легендарных соотечественников: Бьорна Дэли (лыжи), Марит Бьорген (лыжи), Уле‑Эйнара Бьорндалена (биатлон).

