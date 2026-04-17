Йоханнес Клебо, Ютта Лердам, Эберечи Эзе вошли в список Forbes «30 до 30»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо (29 лет) попал в престижный рейтинг «30 до 30 лет (Европа)» журнала Forbes — в категории «Спорт и игры». Ежегодно этот список выделяет 30 персон, которые считаются особенно влиятельными в своей сфере.

Кроме Клебо в этот список попали такие спортсмены, как:

Элли Килданн — регбистка, сборная Англии;

Эберечи Эзе — футболист, клуб «Арсенал»;

Марта Алькантара — яхтсменка;

Виолетт Доранж — яхтсменка;

Джек Дрейпер — профессиональный теннисист;

Антуан Дюпон — игрок в регби, сборная Франции;

Доминик Малонга — баскетболистка, команда «Сиэтл Сторм»;

Ютта Лердам — конькобежка;

Алиша Леманн — футболистка, клуб «Лестер Сити» (жен.);

Йенс Офтебру — лыжник;

Франьо фон Алльмен — лыжник, сборная Швейцарии.

Йоханнес Клебо завершил историческую сезонную кампанию: он завоевал шесть золотых медалей в шести дисциплинах на Олимпийских играх — 2026, а также получил «Большой хрустальный глобус» и «Малые хрустальные глобусы» в категориях «спринт» и «дистанционные гонки».

На Олимпиаде‑2026 в Италии Клебо завоевал девятую золотую медаль в карьере — и стал абсолютным рекордсменом зимних Олимпиад по этому показателю. Он обошёл легендарных соотечественников: Бьорна Дэли (лыжи), Марит Бьорген (лыжи), Уле‑Эйнара Бьорндалена (биатлон).