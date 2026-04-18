Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Пеклецова: Нутрихин уделяет классической технике очень много времени на тренировках

Комментарии

Обладательница Кубка России – 2025/2026 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова рассказала, как работа с тренером сборной России Андреем Нутрихиным позволила ей улучшить классическую технику в сезоне-2025/2026.

«В этом году получилось всё-таки в классике прогрессировать не только в сложную погоду, а в принципе, наверное, в любую погоду. Уже хорошо стали получаться разделки классикой, наверное, всё-таки за счёт улучшения классического хода. Мы очень много работали над техникой в этом году. У меня же поменялся тренер. Я перешла из юниорской команды в молодёжную. Как раз Андрей Владимирович Нутрихин уделяет классической технике очень много времени на тренировках. Наверное, всё-таки да, у него получилось со мной проработать этот момент и стала эта техника, так скажем, более эффективная», – сказала Пеклецова в видео «ВО! Спорт».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android