Пеклецова: Нутрихин уделяет классической технике очень много времени на тренировках

Обладательница Кубка России – 2025/2026 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова рассказала, как работа с тренером сборной России Андреем Нутрихиным позволила ей улучшить классическую технику в сезоне-2025/2026.

«В этом году получилось всё-таки в классике прогрессировать не только в сложную погоду, а в принципе, наверное, в любую погоду. Уже хорошо стали получаться разделки классикой, наверное, всё-таки за счёт улучшения классического хода. Мы очень много работали над техникой в этом году. У меня же поменялся тренер. Я перешла из юниорской команды в молодёжную. Как раз Андрей Владимирович Нутрихин уделяет классической технике очень много времени на тренировках. Наверное, всё-таки да, у него получилось со мной проработать этот момент и стала эта техника, так скажем, более эффективная», – сказала Пеклецова в видео «ВО! Спорт».