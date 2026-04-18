«Я патриот своей страны». Пеклецова категорично ответила на вопрос о смене гражданства

Обладательница Кубка России – 2025/2026, 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова ответила на вопрос о смене гражданства, отметив, что не рассматривает такой вариант.

– Алина Пеклецова думала сменить гражданство когда-нибудь? Вот как фигуристы.

– Нет, конечно, я родилась в России, я патриот своей страны, – сказала Пеклецова в видео «ВО! Спорт».

Напомним, российские лыжники могут принимать участие в международных стартах под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) только после получения нейтрального статуса. В сезоне-2025/2026 в этапах Кубка мира и Олимпийских играх – 2026 в Италии выступили два российских лыжника – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.