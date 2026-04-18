«Это не поможет». Алина Пеклецова рассказала, почему ей легко даются гонки в гору

«Это не поможет». Алина Пеклецова рассказала, почему ей легко даются гонки в гору
Обладательница Кубка России – 2025/2026 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова рассказала, благодаря чему ей легко даются гонки в гору, отметив, что ведущую роль в этом играет функциональное состояние организма в конкретный день.

«На самом деле секрета тут нет никакого, чтобы бегать гонки в гору, не нужно бегать в гору каждый день. Это не поможет. Тут играет чисто функциональное состояние. Просто в этом году моё функциональное состояние на финале Кубка России было лучше, чем в прошлые два года, лучше была готовность. В принципе, за счёт того, что увеличился объём тренировок в этом году, стало функциональное состояние ещё лучше. И гора далась легко. Тем более я уже была к этому готова, уже знала, как нужно начинать, как нужно раскладываться по гонке, уже как бы понимала свои силы. Поэтому для меня гонка вообще сложилась так достаточно легко», — сказала Пеклецова в видео «ВО! Спорт».

