Лыжница Алина Пеклецова рассказала о любимом занятии в свободное время

Обладательница Кубка России – 2025/2026 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова рассказала о том, что доставляет ей удовольствие, помимо лыж.

«На самом деле я просто очень-очень люблю гулять. Просто гулять по улице. Вот особенно когда весной прекрасная вообще погода. Когда какое-нибудь даже плохое настроение или плохое самочувствие, когда какой-то очень большой поток информации, мне иногда хочется просто выйти на улицу, даже без музыки, без наушников, просто идти. Спокойно гулять и о чём-то о своём подумать. Иногда очень хорошие мысли приходят в такие моменты», — сказала Пеклецова в видео «ВО! Спорт».