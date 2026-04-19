Лыжница Пеклецова — о чтении: помогает оторваться от всех новостей

Обладательница Кубка России – 2025/2026 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова рассказала о пользе чтения перед сном.

«В основном я каждый день обычно читаю. Да. Но не скажу, что я прямо много читаю и прям обожаю это, не могу оторваться. Больше обычно читаю, просто когда есть свободное время, чтобы не в телефоне лишний раз перегружаться информацией. Например, перед сном очень хорошо помогает оторваться от всех этих новостей, лишних каких-то, ненужной информации. Вот так перед сном полчаса спокойно», — сказала Пеклецова в видео «ВО! Спорт».

Пеклецова — чемпионка России, победительница этапов Кубка России, Спартакиады сильнейших и Всероссийской универсиады.