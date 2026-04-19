Пеклецова — о пропуске ОИ-2026: сожаления у меня не было никогда никакого

Обладательница Кубка России – 2025/2026 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова высказалась о пропуске Олимпийских игр – 2026 в Италии, отметив, что не испытывает никакого сожаления на этот счёт.

«Да, я смотрела, мне было интересно посмотреть Олимпийские игры. Очень было интересно, как выступают другие спортсмены, кто как готовился. И очень было интересно понаблюдать разницу того, как бегут на Кубке мира и на Олимпиаде. Ну то есть кто как по сезону подходит к главным стартам. А насчёт сожаления? Нет, сожаления у меня не было никогда никакого, ни о чём не жалею. Я считаю, что всё идёт так, как где-то, наверное, предначертано, может, свыше. Если не сейчас, то в другой раз», – сказала Пеклецова в видео «ВО! Спорт».

Напомним, в Олимпийских играх – 2026 приняли участие два российских лыжника – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, которые выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.