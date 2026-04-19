Астрид Эйре Слинн и Андреас Рее завоевали золото на лыжном марафоне «Скарвереннет»

В Норвегии состоялся традиционный лыжный марафон «Скарвереннет» на дистанции 25 км свободным стилем.

Среди мужчин победу одержал лыжник Андреас Рее. В плотной борьбе на последних метрах дистанции он сумел обойти двукратного олимпийского чемпиона 2026 года в эстафетах Эйнара Хедегарта, который в итоге занял второе место. Замкнул тройку призёров Симен Хегстад Крюгер, финишировавший третьим.

Женская гонка запомнилась упорной борьбой на финишном отрезке. Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка мира и призёр этапов Кубка мира Астрид Эйре Слинн опередила лыжницу Нору Саннесс. Бронзовую награду в женской категории завоевала Каролина Греттинг, занявшая третье место.

