Алина Пеклецова ответила, ощущает ли себя суперзвездой лыжного спорта

Обладательница Кубка России – 2025/2026 20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова рассказала, ощущает ли она себя суперзвездой лыжного спорта.

– Понятно, что у спортсменов иногда бывает очень мало времени на мероприятия с болельщиками. Но сейчас, когда у нас межсезонье, можно сказать, практически как бы отдыхаем. У меня времени сейчас предостаточно, чтобы все мероприятия успеть провести. И очень, да, приятно, что приходит столько людей, все поддерживают, все очень хотят сфотографироваться, получить какой-то автограф. Мне даже на самом деле очень непривычно. Хочется спросить: «У меня? Вам зачем мой автограф?» (Смеётся.)

– То есть Алина Пеклецова себя суперзвездой лыжного спорта ещё не ощущает?

– Да нет, конечно, – сказала Пеклецова в видео «ВО! Спорт».