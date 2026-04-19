Петтер Нортуг опередил Йоханнеса Клебо в гонке «Кобберлёпет»

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13‑кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг на финише гонки «Кобберлёпет» опередил 11-кратного олимпийского чемпиона, 15‑кратного чемпиона мира Йоханнеса Клебо.

Победителем 43‑километровой гонки в Сулитьельме стал лыжник, выступающий в серии Ski Classics, Магнус Вестерхейм. Затем развернулась борьба за четвёртое место между звёздами Клебо, Нортугом и Эмилем Иверсеном. Неожиданно победу одержал Нортуг, опередив Иверсена и Клебо.

«Почти получилось. Всё ближе к цели. Сегодня я действительно ощущал возможность победы. На последнем подъёме мне было тяжеловато — как и Йоханнесу с Эмилем. Это я заберу с собой. Мне удалось догнать их за километр до финиша. Учитывая, как они доминировали этой зимой, было здорово добиться такого результата», — приводит слова Нортуга NTB.

