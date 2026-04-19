Карлссон: чувствую, что могу показывать в спринте гораздо больше, чем в последнее время

Двукратная олимпийская чемпионка, 26-летняя шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о том, что хотела бы чаще принимать участие в спринтерских стартах на этапах Кубка мира.

«Мне хочется найти что-то новое, что можно попробовать. Именно такие вещи меня и мотивируют.

Последние сезоны я делала акцент на длинных дистанциях. Во многом из-за травмы пятки. Но сейчас пятка чувствует себя лучше, чем за многие годы. Так что теперь мне немного хочется вернуться к тому, как я начинала карьеру, то есть к спринту.

Мне скучно так часто оставаться в стороне во время этапов Кубка мира. И я чувствую, что могу показывать в спринте гораздо больше, чем в последнее время. Это был бы новый вызов. Мне хочется попробовать. Хотя я пока не знаю, насколько высоко стоит ставить цели.

Я обожаю соревноваться. В идеальном мире я бы участвовала во всех гонках Кубка мира и боролась за общий зачёт. Быть полностью свободной — не бояться ничего и просто стартовать везде. Это было бы для меня настоящей свободой», – приводит слова Карлссон Expressen.