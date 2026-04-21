Наталья Крамаренко: чемпионками России в командном спринте мы стали на чужих лыжах

Чемпионка России по лыжным гонкам Наталья Крамаренко рассказала, что в командном спринте на чемпионате России они с Екатериной Евтягиной победили, выступая на чужих лыжах.

«На чемпионате России на Сахалине на ту погоду, что была во время командного спринта, лыж «зеро» у нас не было. Выручила сборная Ханты-Мансийска – огромное им спасибо! Мы с Катей Евтягиной квалификацию бежали на своих лыжах и чувствовали, что на них бороться будет невозможно. После этого паниковать начали. Андрей Мельниченко меня в таком состоянии и увидел и сказал: «Иди в вакс-кабину к нашей команде и попроси, не откажут». Действительно, мне дали лыжи «зеро», а с Катей своей личной парой поделилась Настя Игнатьева. Так что чемпионками России мы стали на чужих лыжах», — сказала Крамаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.