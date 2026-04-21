Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжница Крамаренко объяснила, почему не планирует подавать запрос на нейтральный статус

Лыжница Крамаренко объяснила, почему не планирует подавать запрос на нейтральный статус
Комментарии

Чемпионка России по лыжным гонкам Наталья Крамаренко рассказала, что очень хотела бы попробовать свои силы на международных стартах, а также почему не планирует подавать запрос на нейтральный статус.

— Очень хочется попасть на Кубок мира! Ну или хотя бы на молодёжный чемпионат мира – у меня же последний год в этой категории остаётся. Попробовать свои силы на международном уровне.

– Будешь подавать на нейтральный статус?
– Я хорошенько подумаю над этим вопросом. Если критерии не поменяются, тогда и смысла особого не будет. Практически всем, кто подавал, пришёл отказ. У меня ведь нет допинг-тестов, которые были сданы по заказу международной федерации. А уже на этом основании отказывали. Надеюсь на то, что либо критерии как-то поменяют, либо допустят уже без ограничений, — сказала Крамаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Обидно, несправедливо». Российская лыжница стала чемпионкой, но не попала в сборную
Эксклюзив
«Обидно, несправедливо». Российская лыжница стала чемпионкой, но не попала в сборную
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android