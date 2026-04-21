Наталья Крамаренко: я не была на Кубке мира, но в глаза бросаются бешеные скорости

Чемпионка России по лыжным гонкам Наталья Крамаренко рассказала, в чём видит разницу соревнований в России и на международной арене.

– А ты за международным сезоном следила?

– Почти все гонки Кубка мира смотрела и Олимпиаду. Знаете, я же там не была, но в глаза бросается большое количество поворотов, которых у нас нет. И скорости бешеные. Вроде бы на Сахалине был круг с поворотами, но по времени мы его проходили очень медленно, скорости другие. У меня были подозрения, что Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой будет очень сложно на квалификациях, поскольку там всё другое. Наверное, чтобы там в забеги попадать, здесь нужно в квалификации из тройки не выпадать.

– Если предположить, что нас допускают и ты пробьёшься в число тех, кто выступит на международных стартах, над чем больше всего придётся поработать?

– Совершенно точно над техникой прохождения спусков. Это не самая сильная моя сторона. Но это нужно быть на тех трассах, привыкнуть просто, — сказала Крамаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.