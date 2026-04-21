Главная Лыжи Новости

Коростелёв заявил, что никто не вспомнит, что иностранцы побеждали без россиян

Коростелёв заявил, что никто не вспомнит, что иностранцы побеждали без россиян
Российский лыжник, призёр этапа Кубка мира Савелий Коростелёв считает, что никто не вспомнит о периоде, когда российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.

«К сожалению, наши спортсмены долгое время были отстранены, только сейчас потихоньку начинается период возвращения. Но через 10 лет никто не будет вспоминать, что в какой-то момент не хватало наших атлетов.

Допустим, Большунов выиграл один из общих зачётов Кубка мира, когда норвежская команда пропустила половину этапов из-за COVID-19. Кто-то помнит это? Нет. В истории осталась победа Александра Большунова в общем зачёте. Здесь то же самое, к сожалению», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

