Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Разочарован, но был готов». Эйнар Хедегарт заявил, что не вернётся в биатлон

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Эйнар Хедегарт заявил, что не вернётся в биатлон. Спортсмену не смогли предложить место в основе сборной Норвегии по биатлону.

«Я разочарован, но был к этому готов. Получил довольно позитивные сигналы от многих людей, с которыми общался, и возлагал надежды, но, к сожалению, они так и не оправдались. Хочу добавить, что у меня был хороший диалог с биатлонной ассоциацией. Они провели тщательную оценку, но не смогли предложить место в элитном составе, предложив место в резервной команде. В свою очередь, ясно дал понять, что мне это не нужно, что хочу быть в элите.

Теперь следующая цель — преуспеть в лыжных гонках, хорошо выступить в спринте свободным и классическим стилями, а в долгосрочной перспективе стать хорошим универсальным лыжником», — приводит слова Хедегарта VG.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android