Главная Лыжи Новости

Панжинский усомнился в способности Большунова выиграть золото на Олимпиаде-2026

Панжинский усомнился в способности Большунова выиграть золото на Олимпиаде-2026
Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский выразил сомнение в том, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов на Олимпиаде-2026 в случае допуска выиграл бы хоть одну золотую медаль.

«Честно, я не уверен, что Саша Большунов выиграл бы хоть одно золото на этих Играх. Да, медали были бы. Насчёт золотых – не уверен.

Он не старый. Они ровесники с Клебо. Я жду допуска и их дуэли. Как мушкетеры. «Пять лет спустя». Да, Коростелёв – классный спортсмен и приятный парень. Но по уровню до Большунова пока не дотягивает. Как бы я ни относился к его действиям, буду за Сашу болеть. Он крутой, величайший», — приводит слова Панжинского «РИА Новости Спорт».

Большунов ранее назвал Игры-2026 цирком и заявил, что медаль завоевать на них было бы просто.

