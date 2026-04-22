«Невероятный гений». Панжинский назвал лучшего лыжника в истории

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский назвал 11-кратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо лучшим лыжником в истории.

«Однозначно Йоханнес Клебо. И дело не в том, что он берёт шесть золотых на чемпионате мира, а через год — на Олимпиаде. Он невероятный гений. И главное, что бьёт все рекорды и все равно продолжает находить мотивацию. Может месяцами не видеться с близкими, с невестой, чтобы не заразиться каким-нибудь ковидом. До мозга костей профессионал. Плюс он умеет монетизировать свой успех. А ведь вроде бы не Нортуг, не шоумен», — приводит слова Панжинского «РИА Новости Спорт».