Панжинский: для Басты призёр Олимпиады — как обычный рабочий с завода

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский рассказал о встрече с российским музыкантом Василием Вакуленко (Баста). Панжинский отметил, что артист не знал его.

«Сравнивать себя с Бастой… К сожалению, я – как будто просто один из фанатов, который подошёл с ним сфоткаться. Лыжами Василий не интересуется. Для него призёр Олимпиады – как обычный рабочий с завода. Да и олимпийской медалью я перед собой никогда не трясу. У меня нет честолюбия, не стремлюсь, чтобы меня носили на руках и кричали «вау, какой ты крутой!» — приводит слова Панжинского «РИА Новости».

Панжинский проиграл золото Игр в Ванкувере соотечественнику Никите Крюкову, победителя определили при помощи фотофиниша. Также лыжник взял бронзу в командном спринте на чемпионате мира 2011 года.