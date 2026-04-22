Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Панжинский: для Басты призёр Олимпиады — как обычный рабочий с завода

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский рассказал о встрече с российским музыкантом Василием Вакуленко (Баста). Панжинский отметил, что артист не знал его.

«Сравнивать себя с Бастой… К сожалению, я – как будто просто один из фанатов, который подошёл с ним сфоткаться. Лыжами Василий не интересуется. Для него призёр Олимпиады – как обычный рабочий с завода. Да и олимпийской медалью я перед собой никогда не трясу. У меня нет честолюбия, не стремлюсь, чтобы меня носили на руках и кричали «вау, какой ты крутой!» — приводит слова Панжинского «РИА Новости».

Панжинский проиграл золото Игр в Ванкувере соотечественнику Никите Крюкову, победителя определили при помощи фотофиниша. Также лыжник взял бронзу в командном спринте на чемпионате мира 2011 года.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android