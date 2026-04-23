Дмитрий Губерниев: подарю Вяльбе букет цветов и свой компакт‑диск с автографом

Телеведущий Дмитрий Губерниев подтвердил намерение помириться с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. В знак примирения он подарит ей букет цветов и свой компакт‑диск с автографом — после нескольких лет публичных разногласий.

— На днях должно произойти ваше примирение с Вяльбе, в каком формате планируете встречу?

— Мы договорились принципиально, но все люди занятые, поэтому, может быть, в начале пересечёмся с [кандидатом на должность президента Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда] Дмитрием Свищёвым. А, может, и сразу на троих. Но мы неизменно на связи.

— Ранее вы говорили о вещах, которые хотите подарить Вяльбе. Что вручите Елене Валерьевне на примирительной встрече?

— Я ей подарю букет цветов и компакт диск «Губерниев у микрофона» с автографом, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».