Губерниев: Большунов и Коростелёв никогда не будут друзьями

Губерниев: Большунов и Коростелёв никогда не будут друзьями
Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о взаимоотношениях призёра Кубка мира Савелия Коростелёва и трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

— Между Коростелёвым и Большуновым видны натянутые отношения.
— А они разве должны быть не разлей вода? Это два хороших спортсмена. Почему Савелий должен любить Александра? Это соперник, великий лыжник, к которому хочется тянуться, обыграть его. Поэтому чего они должны обниматься?

— То есть колкости в СМИ — нормально?
— Это замечательно. Все средства хороши в рамках дозволенного. Это и троллинг, и возможность подковырнуть. И болельщикам хорошо. Может, эти высказывания будут заводить оппонента, а может, делать слабее. Согласитесь, если бы все были такие мягкие и пушистые, было бы неинтересно. Большунов и Коростелёв никогда не будут друзьями, но они с уважением относятся друг к другу как соперники, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

