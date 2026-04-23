Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо заключил контракт с швейцарской часовой маркой

Девятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо подписал многомиллионный контракт с престижной часовой маркой Richard Mille.

По информации Ski-Nordique, речь идёт о соглашении на несколько миллионов норвежских крон сроком на несколько лет. Посредником в этой сделке выступила норвежская легенда из другого зимнего вида спорта. Знаменитый биатлонист Йоханнес Бё, давний амбассадор бренда, лично предложил руководителям компании обратить внимание на своего тёзку.

«Этот проект родился из идеи Бё. Он побудил нас встретиться с Клебо, и это сразу стало проектом, которого все желали», — сообщает компания Richard Mille.

