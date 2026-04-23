«Не хочу держать это в секрете». Симен Крюгер — о невызове в сборную

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион 2018 года Симен Крюгер подтвердил, что не войдёт в состав сборной на предстоящую зиму.

«Я немного ждал этого известия. Чувствовал, что это было вполне вероятно. Но вчера я наконец получил сообщение о том, что в следующем сезоне для меня нет места в команде. Об этом, скорее всего, объявят в ближайшие дни, но я не хочу держать это в секрете. Я по‑прежнему считаю, что у меня в запасе много хороших лыжных гонок, и я настроен это доказать. Особенно после той зимы, которую я провёл, так и не сумев полностью войти в ритм. У меня ощущение, будто кое‑что осталось незавершённым. Я очень хочу взять реванш», — приводит слова Крюгера TV2.