Действующий глава FIS Йохан Элиаш был выдвинут на новый срок от Грузии

Британо-шведский спортивный функционер, действующий глава Международной лыжной федерации (FIS) Йохан Элиаш был выдвинут на новый срок от Грузии. Об этом стало известно согласно данным с официального сайта организации. Ранее в СМИ появилась информация, что Элиаш баллотируется от Армении. Известно, что кандидат должен иметь гражданство страны, которую будет представлять на голосовании.

Помимо Йохана Элиаша, в выборах примет участие ещё четыре человека. Это Анна Харбоэ Фалькенберг (Дания),

Виктория Гослинг (Великобритания), Александр Оспельт (Лихтенштейн) и Декстер Пейн (США).

Элиаш возглавляет FIS на протяжении пяти лет. Тогда его кандидатуру выдвинула Великобритания. Следующий процесс избрания пройдёт 10-11 июня 2026 года на конгрессе федерации.