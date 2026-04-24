Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Лыжи Новости

Действующий глава FIS Йохан Элиаш был выдвинут на новый срок от Грузии
Йохан Элиаш
Комментарии

Британо-шведский спортивный функционер, действующий глава Международной лыжной федерации (FIS) Йохан Элиаш был выдвинут на новый срок от Грузии. Об этом стало известно согласно данным с официального сайта организации. Ранее в СМИ появилась информация, что Элиаш баллотируется от Армении. Известно, что кандидат должен иметь гражданство страны, которую будет представлять на голосовании.

Помимо Йохана Элиаша, в выборах примет участие ещё четыре человека. Это Анна Харбоэ Фалькенберг (Дания),
Виктория Гослинг (Великобритания), Александр Оспельт (Лихтенштейн) и Декстер Пейн (США).

Элиаш возглавляет FIS на протяжении пяти лет. Тогда его кандидатуру выдвинула Великобритания. Следующий процесс избрания пройдёт 10-11 июня 2026 года на конгрессе федерации.

