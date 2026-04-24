Губерниев прокомментировал выдвижение Элиаша на пост президента FIS

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев позитивно оценил выдвижение действующего президента Международной федерации лыжных видов спорта FIS — Йохана Элиаша на новый срок от Грузии.

«Как минимум хуже не будет. Элиаш — это человек, который немножко за то, чтобы российские спортсмены выступали. FIS — за, в отличие от IBU. Здесь даже получается преодолеть определённое норвежское вето. Коростелёв и Непряева даже выступали в Норвегии. Элиаш — это хороший знак, что поступательное движение по поводу допуска российских лыж продолжится. Грузия в этом смысле поступает правильно. Будем желать успеха грузинским лыжникам и прыгунам. Лёд двигается, но ещё далековато до того, чтобы река вскрылась, наступила весна», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Кандидатами на должность главы, наряду с Элиашем, выступают ещё четыре человека: Александр Оспельт (Лихтенштейн), Анна Харбо Фалькенберг (Дания), Декстер Пейн (США) и Виктория Гослинг (Великобритания).