Марит Бьорген будет работать тренером в женской сборной Норвегии в большем объёме

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген продолжит работать тренером в женской сборной Норвегии. Она была помощником тренера вместе с Полом Гуннаром Миккельсплассом, оба на полставки. Теперь Бьорген расширяет занятость до 100%.

«Я чувствую, что очень мотивирована и нетерпелива начать. Я была частью сборной много-много лет. Если соберём лучших, будем развиваться вместе. У нас девушки с разными качествами и сильными сторонами, и я верю, что мы сможем подняться как команда», — приводит слова Бьорген Langrenn.

«Это значит очень много для нас, что Марит работает на полную ставку и теперь ещё ближе в повседневной работе. У неё есть уникальный опыт, которым все мы можем воспользоваться», – сказала глава лыжного направления Катрин Инстебе в пресс-релизе.