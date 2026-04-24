Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Марит Бьорген будет работать тренером в женской сборной Норвегии в большем объёме

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген продолжит работать тренером в женской сборной Норвегии. Она была помощником тренера вместе с Полом Гуннаром Миккельсплассом, оба на полставки. Теперь Бьорген расширяет занятость до 100%.

«Я чувствую, что очень мотивирована и нетерпелива начать. Я была частью сборной много-много лет. Если соберём лучших, будем развиваться вместе. У нас девушки с разными качествами и сильными сторонами, и я верю, что мы сможем подняться как команда», — приводит слова Бьорген Langrenn.

«Это значит очень много для нас, что Марит работает на полную ставку и теперь ещё ближе в повседневной работе. У неё есть уникальный опыт, которым все мы можем воспользоваться», – сказала глава лыжного направления Катрин Инстебе в пресс-релизе.

