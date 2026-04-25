Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эмиль Иверсен передумал завершать карьеру. Он планирует выступить на ЧМ-2027

Эмиль Иверсен передумал завершать карьеру. Он планирует выступить на ЧМ-2027
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в эстафете, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен преследует цель — выступить на чемпионате мира в Фалуне в 2027 году. Ранее 34-летний спортсмен допускал завершение карьеры в ближайшем будущем.

«Я продолжаю карьеру и нацелен на чемпионат мира. Некоторые считают, что мне стоит сосредоточиться на достижении вершин. Это здорово, и мне это тоже нравится. Но я не уверен, что уже достиг пика формы. Сейчас я нахожусь в процессе развития. Передо мной стоит очень много вопросов, на которые мне нужно найти ответы. Так что я могу начать с того, чтобы поговорить с Йоханнесом Клебо и узнать, захочет ли он видеть меня в команде», — приводит слова Иверсена NRK.

Также Эмиль попросил читателей NRK проголосовать за то, стоит ли ему продолжать подготовку. 59% читателей посчитали, что ему следует нацелиться на чемпионат мира в Фалуне.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android