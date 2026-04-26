«Видим потепление во всём мире». Бородавко — о допуске российских спортсменов на турниры

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что текущие мировые изменения создают предпосылки для скорейшего возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Мы видим потепление во всём мире. В том числе потепление в политических кругах, изменения в Международном олимпийском комитете. Эти изменения дают определённую почву, чтобы масштабный допуск российских спортсменов произошёл как можно быстрее. Надеемся, это всё‑таки произойдёт и те слова, которые Олимпийский комитет произносит и пытается донести до различных федераций о допуске российских спортсменов, возымеют определённую силу.

В том числе в этом году должны пройти выборы в FIS, может быть, придёт новое руководство. И, возможно, после этого что‑то изменится», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».