Савелий Коростелёв показал фото с отдыха на Мальдивах

Участник Олимпийских игр — 2026 российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал у себя в телеграм-канале фото с отдыха на Мальдивских островах.

Фото: Личный архив Савелия Коростелёва

«Пуфф. Телепорт Москва — Мале», — подписал коллекцию фотографий Коростелёв.

Ранее Коростелёв публиковал фотографии из путешествия в Париж.

В декабре 2025 года Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили статусы нейтральных спортсменов, в том же месяце оба дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе. Единственной для лыжника наградой этапов Кубка мира минувшего сезона стала бронзовая медаль в Лахти (Финляндия). Лучший результат Коростелёва на Олимпиаде — четвёртое место в скиатлоне.