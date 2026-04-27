Терезе Йохауг выиграла забег на 10 км после рождения ребёнка

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала победу на беговых соревнованиях под названием Sentrumsløpet-2026, которые проходили в Норвегии. Она завоевала золото на дистанции 10 км. Это первый спортивный старт спортсменки после рождения второго ребёнка в декабре 2025 года.

Йохауг на девять секунд опередила действующую лыжницу Хейди Венг. Она преодолела дистанцию за 33 минуты 15 минут.

«Невероятно приятно снова бежать. 33.15 — результатом я довольна. Сегодня было очень ветрено. Сейчас просто ужасные ощущения. Прошёл целый год с тех пор, как я в последний раз соревновалась», — приводит слова Йохауг Langrenn.