Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг выиграла забег на 10 км после рождения ребёнка

Терезе Йохауг
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала победу на беговых соревнованиях под названием Sentrumsløpet-2026, которые проходили в Норвегии. Она завоевала золото на дистанции 10 км. Это первый спортивный старт спортсменки после рождения второго ребёнка в декабре 2025 года.

Йохауг на девять секунд опередила действующую лыжницу Хейди Венг. Она преодолела дистанцию за 33 минуты 15 минут.

«Невероятно приятно снова бежать. 33.15 — результатом я довольна. Сегодня было очень ветрено. Сейчас просто ужасные ощущения. Прошёл целый год с тех пор, как я в последний раз соревновалась», — приводит слова Йохауг Langrenn.

Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android