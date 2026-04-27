Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв показал видео совместного отдыха с Дарьей Непряевой на Мальдивах

Дарья Непряева и Савелий Коростелёв
Комментарии

Российский лыжник, призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 Савелий Коростелёв поделился видео с отдыха на Мальдивах. В кадре вместе с Коростелёвым в бассецне находится Дарья Непряева.

Отметим, ранее стало известно, что другой лыжник, Сергей Волков, который состоял в близких отношениях с Дарьей Непряевой, отправился на сборы в Анкоридж (Аляска, США).

В декабре 2025 года Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили статусы нейтральных спортсменов, в том же месяце оба дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе и участвовали в Олимпиаде-2026. Единственной для лыжника наградой этапов Кубка мира минувшего сезона стала бронзовая медаль в Лахти (Финляндия). Лучший результат Коростелёва на Олимпиаде — четвёртое место в скиатлоне.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android