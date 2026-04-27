Сван — о победе на ОИ-2026: наконец-то меня не будут спрашивать, когда я выиграю медаль

Линн Сван
Комментарии

Шведская лыжница Линн Сван высказалась о завоевании олимпийского золота в спринте Милана-2026. Она отметила, что испытывала психологическое давление из-за отсутствия победы на Играх.

«Это было облегчением. Наконец-то меня больше не будут спрашивать, когда я выиграю медаль. Если бы моя карьера завершилась без какой-либо действительно крупной победы, то, боюсь, я стала бы одним из тех озлобленных людей. Не хотела иметь плохие отношения со спортом», — приводит слова Сван Ski-Nordique.

Сван также является серебряным призёром Олимпийских игр 2026 года в женской эстафете. Швеция в командной дисциплине являлась фаворитом, но проиграла золото Норвегии.

