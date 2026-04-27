Линн Сван заявила о намерении выиграть Кубок мира по лыжным гонкам

Шведская лыжница Линн Сван высказалась о желании одержать победу в общем зачёте Кубка мира. Она отметила, что набралась опыта для достижения этой цели.

«Следующая большая цель — Кубок мира. Я всегда знала, что способна побеждать. Теперь у меня есть прочная база, и я это осознаю», — приводит слова Сван Ski-Nordique.

В сезоне-2025/2026 представительница Швеции Линн Сван завоевала золото Олимпийских игр 2026 года в спринте и серебро в женской эстафете. Швеция в командной дисциплине являлась фаворитом, но проиграла золото Норвегии. Она также завоевала пять золотых и серебряных медалей, а также одну бронзовую награду на этапах КМ.