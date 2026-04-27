Главная Лыжи Новости

Волков высказался о возможности переезда в США на фоне романа с американской лыжницей

Волков высказался о возможности переезда в США на фоне романа с американской лыжницей
24-летний российский лыжник Сергей Волков высказался о возможности переезда в США. Ранее он разместил на своей странице в социальных сетях фотографии с Аляски с американской лыжницей Кендолл Кремер. Спортсменов связывают романтические отношения.

«Не очень хочу комментарии по поводу Кендолл давать. Я в США ненадолго и переезд не рассматриваю», — приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт».

Нельзя не отметить, что Волков не был включён в состав сборной России на следующий сезон. Фотографии из США усилили беспокойство фанатов по поводу будущего Волкова.

Напомним, Волков завершил сезон-2025/2026 на 12-м месте в общем зачёте Кубка России. Ранее Сергея связывали романтические отношения с Дарьей Непряевой.

