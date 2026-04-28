Лыжники стали одними из наиболее проверяемых на допинг среди российских спортсменов

Лыжники стали одними из наиболее проверяемых на допинг среди российских спортсменов
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первом квартале 2026 года проверило на допинг 2140 спортсменов, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

Согласно источнику, среди всех атлетов, прошедших тестирование, шесть спортсменов делали это четыре раза. В их числе оказались четыре лыжника (Сергей Ардашев, Егор Митрошин, Владислав Осипов и Алина Пеклецова). Также в списке наиболее проверяемыми стали биатлонист Иван Колотов и легкоатлетка Кристина Любушкина.

В минувшем сезоне Алина Пеклецова и Сергей Ардашев становились победителями общего зачёта Кубка России — 2025/2026.

В лыжную сборную России набрали почти 50 человек. Зачем столько?!
