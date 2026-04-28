Наталья и Александр Терентьевы стали родителями во второй раз

Обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев в социальных сетях сообщил, что сегодня, 28 апреля, его супруга Наталья Терентьева родила второго ребёнка.

«Ура», — написал Терентьев в телеграм-канале и добавил эмодзи в виде сердечка.

В комментариях к посту спортсмен добавил, что ребёнок весит 4,2 кг.

Терентьев женат на олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете, обладательнице Кубка мира – 2021/2022 российской лыжнице Наталье Терентьевой (Непряевой). Пара воспитывает дочь Василису. О том, что пара ждёт второго ребёнка, стало известно в ноябре 2025 года.

