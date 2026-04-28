Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву включили в базу сайта «Миротворец»*

Участники Олимпийских игр — 2026 в Италии российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева внесены в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Обоим российским спортсменам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для включения стало посещения Крыма в рамках тренировочных сборов.

Напомним, в декабре 2025 года Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили статусы нейтральных спортсменов, в том же месяце оба дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе и участвовали в Олимпиаде-2026.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.