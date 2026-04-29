FIS сообщила, когда будет принято решение о нейтральных спортсменах на сезон-2026/2027

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила, что примет решения по поводу программы нейтральных атлетов в течение весны и лета текущего года.

«FIS объявила обновлённый список атлетов и вспомогательного персонала российского или белорусского гражданства, которым предоставлен статус AIN.

Любые меры относительно программы для индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) на сезон-2026/2027 будут приняты между весной и летом 2026 года», — говорится в сообщении на сайте FIS.

Напомним, в прошлом сезоне нейтральный статус получили российские лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Никита Денисов. Также нейтральные статусы получили горнолыжники, двоеоборцы, сноубордисты, фристайлисты и прыгуны с трамплина.