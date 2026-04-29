«С моим зрением буду стрелять по воробьям». Непряева — о самореализации в биатлоне

Участница Олимпийских игр — 2026, российская лыжница Дарья Непряева ответила, посещали ли её мысли о том, чтобы попробовать себя в биатлоне.

— Не думали, что могли бы реализоваться в биатлоне? Многие спортсмены переходят из лыж в биатлон, и наоборот. Недавний пример — Андрей Вьюхин, который решил отложить винтовку на год.

— Никогда не думала, с моим зрением я буду стрелять по воробьям. Но здорово, когда люди пробуют для себя что-то новое, — цитирует Непряеву «Газета.Ru».

В декабре 2025 года Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили статусы нейтральных спортсменов, в том же месяце оба дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, а позднее участвовали в Олимпиаде-2026.