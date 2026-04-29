Дарья Непряева назвала своё увлечение, не связанное со спортом

Участница Олимпийских игр — 2026, российская лыжница Дарья Непряева ответила, что является её увлечением вне спортивной деятельности.

— Какие увлечения есть в вашей жизни, помимо лыж?

— Стиль и дизайн для меня — это способ самовыражения. Мне нравится через внешний вид передавать настроение и характер, находить что-то своё. В последнее время отдельная любовь — винтажные сумки, — приводит слова Непряевой «Газета.Ru».

В декабре 2025 года Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили статусы нейтральных спортсменов, в том же месяце оба дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, а позднее участвовали в Олимпиаде-2026.