Большунов — об Олимпиаде: если ты из России и сильный спортсмен, тебя не пригласят

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что сильных российских спортсменов намеренно не приглашают на Игры — чтобы они не мешали другим завоёвывать медали.

«Олимпиада — самое престижное мероприятие, но последние годы не самое престижное. Олимпийские игры работают по приглашению, если ты из России и сильный спортсмен, тебя не пригласят, чтобы ты не мешал завоёвывать медали», — сказал Большунов на форуме «Знание.Первые».

Александра не допустили к участию в отборочных соревнованиях Олимпиады-2026 в Италии. Большунов завоевал три золотые олимпийские медали на Играх‑2022 в Пекине, стал чемпионом мира, дважды выиграл «Тур де Ски» и дважды получал «Большой хрустальный глобус».

