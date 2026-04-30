Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов заявил о желании завоевать новые титулы на международной арене

Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился планами завоевать ещё несколько титулов на международной арене. В прошлом сезоне Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ему в допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Стараюсь всегда ставить самые высокие. Но в последние годы, когда отстранили от международных стартов, больших целей не ставил, как получится. А сейчас всё же есть тенденции к допуску до международных стартов. Соревнования в России у нас развиваются с каждым годом, но хочется ещё несколько титулов завоевать на международной арене, доказать, что если спортсмен сильный, то он будет сильным всегда»,— сказал Большунов на форуме «Знание.Первые».

Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android