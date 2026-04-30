Большунов заявил о желании завоевать новые титулы на международной арене

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился планами завоевать ещё несколько титулов на международной арене. В прошлом сезоне Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ему в допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Стараюсь всегда ставить самые высокие. Но в последние годы, когда отстранили от международных стартов, больших целей не ставил, как получится. А сейчас всё же есть тенденции к допуску до международных стартов. Соревнования в России у нас развиваются с каждым годом, но хочется ещё несколько титулов завоевать на международной арене, доказать, что если спортсмен сильный, то он будет сильным всегда»,— сказал Большунов на форуме «Знание.Первые».