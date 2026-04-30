Никита Филиппов опубликовал фото с Медведевой и Ягудиным с Камчатки

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2026, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов опубликовал фото с Камчатки с двукратным серебряным призёром Олимпиады в Пхёнчхане по фигурному катанию Евгенией Медведевой и олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002 Алексеем Ягудиным.

Фото: Личный архив Никиты Филиппова

«Показываю ребятам (Ягудин Лёша, Медведева Женя) Камчатку, на рыбном рынке не удержались и прям на лавке начали есть камбалу.

P. S. Готовим для вас что-то», – написал Филиппов в своём телеграмм-канале.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль. Россияне принимали участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

