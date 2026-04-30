Тириль и Лотта Венг не попали в состав норвежской лыжной сборной на следующий сезон

Норвежские сёстры лыжницы Тирил и Лотта Венг не попали в окончательный состав норвежской национальной сборной на следующий спортивный сезон.

«Могу подтвердить, что в предстоящем сезоне не буду в составе сборной. То же самое касается и моей сестры. Считаю, что отбор абсолютно правильный. Мне было хорошо в сборной, но это справедливый отбор. Потеряю многое — отличных подруг по команде и тренеров. Это грустно. Но я бы чувствовала угрызения совести, если бы занимала место в сборной, которого не заслуживаю. В таком случае лучше найти других партнёров для тренировок», — приводит слова Венг VG.

В результате спортсменки будут организовывать свою подготовку к соревнованиям автономно. Норвежская федерация лыжных видов спорта решила не продлевать контрактные соглашения с упомянутыми спортсменками.

