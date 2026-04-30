Большунов: главный соперник — я сам. Когда могу себя победить, любой соперник по плечу

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сформулировал ключевой подход к соревнованиям и озвучил своё спортивное кредо.

«Мне помогала семья. В сложные минуты они тебя подбадривают, верят, желают только хорошего. Когда не получается, ищу силы в своей семье.

Последние два года на старте сезона многое не получалось, искал в себе, что делал неправильно. Но самое интересное, когда ты один, тебе сложно, а когда со мной выезжает семья, жена, ребёнок, чувствую себя по-другому и выигрываю соревнования. Чувствую в себе силы вместе с ними.

Мой главный соперник — я сам. Когда могу себя победить, любой соперник по плечу», — сказал Большунов на форуме «Знание.Первые».