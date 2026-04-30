Стал известен предварительный состав мужской сборной Норвегии на предстоящий сезон

Стал известен предварительный состав мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2026/2027. Список опубликовало Adressa.

В состав сборной вошли 11 спортсменов: Андреас Фьорден Рее, Ансгар Эвенсен, Эрик Вальнес, Харальд Амундсен, Йоханнес Клебо, Мартин Лёвстрем Нюэнгет, Оскар Опстад Вике, Эвен Нортуг, Эмиль Иверсен, Ларс Хегген, Маттис Стенсхаген.

Эмиль Иверсен вернулся в национальную команду после исключения из неё в 2023 году. Ларс Хегген и Маттис Стенсхаген станут дебютантами норвежской сборной.

Источник отмечает, что своё место в команде потеряют Ивер Тильдхейм Андерсен, Симен Хегстад Крюгер и Ян Томас Йенссен.