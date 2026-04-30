Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стал известен предварительный состав мужской сборной Норвегии на предстоящий сезон

Комментарии

Стал известен предварительный состав мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2026/2027. Список опубликовало Adressa.

В состав сборной вошли 11 спортсменов: Андреас Фьорден Рее, Ансгар Эвенсен, Эрик Вальнес, Харальд Амундсен, Йоханнес Клебо, Мартин Лёвстрем Нюэнгет, Оскар Опстад Вике, Эвен Нортуг, Эмиль Иверсен, Ларс Хегген, Маттис Стенсхаген.

Эмиль Иверсен вернулся в национальную команду после исключения из неё в 2023 году. Ларс Хегген и Маттис Стенсхаген станут дебютантами норвежской сборной.

Источник отмечает, что своё место в команде потеряют Ивер Тильдхейм Андерсен, Симен Хегстад Крюгер и Ян Томас Йенссен.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android