Дарья Непряева опубликовала фото с отдыха на Мальдивах в откровенном наряде

Обладательница Кубка России — 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева опубликовала в социальных сетях новые фотографии с совместного с Савелием Коростелёвым отдыха на Мальдивах. На снимках Непряева позирует в платье с пайетками с откровенными вырезами.

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в декабре 2025 года, за счёт чего смогла отобраться на Олимпиаду-2026. За дебютный сезон-2025/2026 Кубка мира Дарья заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей). Наибольшие призовые Непряева получила за 10-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт КМ (€ 9 тыс.) и за четвёртое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти (€ 5 тыс.).